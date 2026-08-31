Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3'326,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'404 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'330,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3'307,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 22,85 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,76 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 117,63 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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