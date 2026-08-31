Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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31.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3'297,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3'297,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'289 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'285,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'307,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'624 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 8,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,17 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,76 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,63 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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