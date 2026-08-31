Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 3'295,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. Bei 3'292,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3'307,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'255 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 28,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,76 CHF ausgeschüttet werden.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,63 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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