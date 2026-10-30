Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Freitagvormittag an

Um 09:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 3'957,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'796 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'965,00 CHF an. Mit einem Wert von 3'965,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'893 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'015,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 1,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 119,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Aktie stabil: Moody's erhöht Ausblick auf "positiv" von "stabil" - "Baa1" bestätigt

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren verdient

Bernstein Research bescheinigt Underperform für Givaudan-Aktie