Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 3'981,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4'004,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'965,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'428 Givaudan-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'015,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 35,54 Prozent wieder erreichen.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,39 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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