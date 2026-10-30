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30.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 3'981,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 3'981,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4'004,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'965,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'428 Givaudan-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'015,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 35,54 Prozent wieder erreichen.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,39 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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Givaudan am 30.10.2026
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