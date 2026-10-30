Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 3'988,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'816 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 3'995,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'965,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 3'569 Aktien.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'015,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 0,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 55,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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