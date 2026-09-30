Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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30.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Givaudan zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3'459,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3'459,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'468,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'458,00 CHF. Zuletzt wechselten 480 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Bei 3'592,00 CHF markierte der Titel am 23.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 3,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 34,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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