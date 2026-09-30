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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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30.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag seitwärts

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Givaudan. Zum Vortag unverändert notierte die Givaudan-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 3'440,00 CHF.

Givaudan
3429.87 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 3'440,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'892 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'468,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'428,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'458,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'660 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 25,41 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,74 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’761.85 13.91 SOXBAU
Short 15’340.94 8.81 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’875.66 30.09.2026 16:23:39
Long 13’335.19 19.87 SLBIBU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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