Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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30.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Givaudan zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Givaudan-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3'441,00 CHF an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 3'441,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'468,00 CHF. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'440,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'458,00 CHF. Bisher wurden heute 1'534 Givaudan-Aktien gehandelt.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,39 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,43 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 119,30 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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