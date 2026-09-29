Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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29.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Givaudan. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3'409,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3'409,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'399,00 CHF ein. Bei 3'409,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 301 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit Abgaben von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,74 CHF aus.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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