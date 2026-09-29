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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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29.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Vormittag ein

Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Givaudan. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3'409,00 CHF.

Givaudan
3423.36 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3'409,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'399,00 CHF ein. Bei 3'409,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 301 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit Abgaben von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,74 CHF aus.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4764 15.12.2028 156705081
Long 686.2 16.10.2026 158827900
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4764 17.12.2027 158194253
Short 686.2 16.10.2026 158828297
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1479 11.37 157436652
Long 11.2492 5.99 161113924
Long 25.4148 0.91 161113584
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.702 12.19 146216420
Short 10.6813 6.86 146426719
Short 15.1911 4.10 146536119
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22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 14’010.78 29.09.2026 10:10:45
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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