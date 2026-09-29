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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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29.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3'436,00 CHF.

Givaudan
3421.21 CHF -0.73%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'951 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'448,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'409,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'904 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. 4,54 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,30 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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