Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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29.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag gesucht
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3'429,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3'429,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Bei 3'435,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'409,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'811 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,74 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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