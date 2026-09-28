Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3'468,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'472,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'456,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 250 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,01 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 119,30 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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