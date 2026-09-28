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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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28.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Vormittag ins Plus

Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3'468,00 CHF nach oben.

Givaudan
3460.02 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3'468,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'472,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'456,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 250 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 3,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,01 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 119,30 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 14’000.38 28.09.2026 10:47:39
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’455.00 0.23% Givaudan AG

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