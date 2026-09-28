Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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28.09.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3'430,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3'430,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'408,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'456,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'772 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 33,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,30 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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