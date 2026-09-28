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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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28.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Mittag Verluste

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Givaudan gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3'443,00 CHF.

Givaudan
3460.02 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3'443,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'975 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'439,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'456,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'342 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 4,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Abschläge von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,30 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
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09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 9.00 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’954.27 28.09.2026 13:48:39
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’448.00 0.03% Givaudan AG

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