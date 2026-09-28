Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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28.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3'443,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3'443,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'975 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'439,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'456,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'342 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 4,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Abschläge von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,30 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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