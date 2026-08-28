Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Vormittag

Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3'259,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'433 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'257,00 CHF. Bei 3'276,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 462 Stück gehandelt.

Bei 3'592,00 CHF markierte der Titel am 23.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 21,26 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,76 CHF belaufen.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 117,63 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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