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28.08.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 3'344,00 CHF.

Givaudan
3325.70 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 3'344,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'406 Punkten notiert. Bei 3'349,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'276,00 CHF. Bisher wurden heute 4'342 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Gewinne von 7,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 30,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,76 CHF.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,63 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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