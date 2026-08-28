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28.08.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 3'313,00 CHF.

Givaudan
3325.70 CHF 1.44%
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Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 3'313,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'410 Punkten notiert. Bei 3'322,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3'276,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'928 Givaudan-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 8,42 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 22,55 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,76 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,63 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
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