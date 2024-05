Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4'299,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'964 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 4'300,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4'263,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'193 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'300,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. 0,02 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'724,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 36,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 70,74 CHF, nach 68,00 CHF im Jahr 2023.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Am 17.07.2025 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2024 112,12 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

