Givaudan Aktie News: Givaudan verteidigt Stellung am Montagmittag

Die Givaudan-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 3'873,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 11'990 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'879,00 CHF. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'848,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'866,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'189 Givaudan-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'690,00 CHF) erklomm das Papier am 27.09.2024. Mit einem Zuwachs von 21,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3'440,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 12,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 75,26 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2025 127,16 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

