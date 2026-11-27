Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 4'011,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten realisiert. Bei 4'000,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4'000,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 678 Givaudan-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4'148,00 CHF erreichte der Titel am 25.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 56,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,18 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,52 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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