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27.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 3'903,00 CHF nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 3'903,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'549 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'903,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'906,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 501 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 4'015,00 CHF markierte der Titel am 23.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,87 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,26 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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