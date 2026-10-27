Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag in Grün

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3'944,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'945,00 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'906,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'543 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4'015,00 CHF an. Gewinne von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 34,94 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,29 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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