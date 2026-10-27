Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3'924,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'591 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'887,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'906,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'823 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'015,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 2,32 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,61 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,29 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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