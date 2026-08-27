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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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27.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag in Rot

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 3'277,00 CHF.

Givaudan
3278.42 CHF -2.81%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 3'277,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'434 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'271,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'301,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'710 Givaudan-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 27,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,76 CHF ausgeschüttet werden.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 117,66 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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