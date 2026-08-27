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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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27.08.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Givaudan Aktie News: Givaudan wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 3'271,00 CHF nach.

Givaudan
3278.42 CHF -2.81%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 3'271,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'330 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'241,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'301,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 8'938 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 9,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 27,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,76 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 117,66 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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