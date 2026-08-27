Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Givaudan

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 3'268,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'241,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'301,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'048 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,91 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 27,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,76 CHF aus.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,66 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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