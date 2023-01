Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Nachmittag ein

Um 04:28 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 2'947,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'357 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie sank bis auf 2'930,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'003,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'226 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Givaudan am 25.01.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 1'808,00 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1'674,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 101,98 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Showdown in Berlin

Top 10 der grössten Insidertransaktionen