Das Papier von Givaudan konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 4'047,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'838 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 4'072,00 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'999,00 CHF. Bisher wurden heute 4'528 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 25.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4'148,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 2,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 36,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 120,07 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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