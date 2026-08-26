Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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26.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3'376,00 CHF zu.
Die Givaudan-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 3'376,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'577 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'377,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'333,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 682 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. Mit einem Zuwachs von 6,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 31,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,76 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,66 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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