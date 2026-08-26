Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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26.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 3'389,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'580 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'404,00 CHF. Bei 3'333,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 6'184 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,76 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 117,66 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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