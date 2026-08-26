Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 3'369,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 3'369,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'383,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3'333,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'470 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 31,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,76 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.
Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,66 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Aktien von Givaudan und DSM-Firmenich uneins: Neues Kartellverfahren in Indien
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
26.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Start (finanzen.ch)