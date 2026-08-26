Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 3'369,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'383,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3'333,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'470 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 31,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,76 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,66 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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