Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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25.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3'289,00 CHF nach.
Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3'289,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Bei 3'278,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 3'295,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 236 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,21 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,98 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,76 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 117,66 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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