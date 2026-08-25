Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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25.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Givaudan zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Givaudan legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 3'309,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3'309,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'494 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'317,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'295,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'486 Givaudan-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,55 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 28,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,76 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,66 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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