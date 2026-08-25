Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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25.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3'304,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3'304,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'311,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'295,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'229 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,72 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 28,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,76 CHF je Aktie ausschütten.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,66 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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