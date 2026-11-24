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24.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag nahezu unverändert
Die Aktie von Givaudan hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 4'075,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Givaudan-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 4'075,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'773 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4'091,00 CHF zu. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'070,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'084,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 299 Aktien.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 37,03 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 120,07 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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