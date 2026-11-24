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24.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4'092,00 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4'092,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'758 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 4'095,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4'084,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'070 Givaudan-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 1,10 Prozent wieder erreichen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 37,29 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,29 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 120,07 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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