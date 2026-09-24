Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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24.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 3'416,00 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'416,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'910 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3'431,00 CHF aus. Bei 3'408,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'408,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 295 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Gewinne von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 33,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,75 CHF.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,30 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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