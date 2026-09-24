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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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24.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit stabiler Tendenz

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 3'416,00 CHF.

Givaudan
3428.31 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'416,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'910 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3'431,00 CHF aus. Bei 3'408,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'408,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 295 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Gewinne von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 33,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,75 CHF.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4 10.97 157436652
Long 12.3636 5.57 161113924
Long 23.4483 1.54 161113920
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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Givaudan AG 3’426.00 0.20% Givaudan AG

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