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23.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4'064,00 CHF zu.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4'064,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Bei 4'085,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4'030,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'694 Givaudan-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gewinne von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 120,07 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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