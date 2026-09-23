Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Mittwochnachmittag

Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 3'428,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'978 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'413,00 CHF ab. Bei 3'470,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'923 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 4,78 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,34 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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