Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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23.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Givaudan. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 3'453,00 CHF abwärts.
Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3'453,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'964 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'446,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'470,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 1'539 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,69 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,34 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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