Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 2'778,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'013 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 2'780,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2'750,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'869 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'343,00 CHF) erklomm das Papier am 15.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 20,34 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'672,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Givaudan liess sich am 13.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1'658,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Givaudan einen Umsatz von 1'618,00 CHF eingefahren.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 24.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 99,77 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Showdown in Berlin

Top 10 der grössten Insidertransaktionen