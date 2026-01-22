Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

22.01.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3'181,00 CHF nach oben.

Givaudan
3184.80 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3'181,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'236 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'197,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'195,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'617 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 4'236,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,17 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3'013,00 CHF. Dieser Wert wurde am 11.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 5,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 70,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,38 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 27.07.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 124,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

