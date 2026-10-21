Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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21.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3'943,00 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3'943,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'929,00 CHF ein. Mit einem Wert von 3'929,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 470 Stück gehandelt.
Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'985,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 53,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 119,25 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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