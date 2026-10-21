Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3'947,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'929,00 CHF. Bei 3'929,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'909 Givaudan-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'985,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,96 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,29 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,25 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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