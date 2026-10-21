Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 3'947,00 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3'947,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'929,00 CHF. Bei 3'929,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'909 Givaudan-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'985,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,96 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,29 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,25 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Underperform für Givaudan-Aktie
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Givaudan am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.