Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'875 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 3'274,00 CHF. Bei 3'262,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 117,82 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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