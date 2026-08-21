Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Freitagvormittag ein
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 3'245,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3'245,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie sank bis auf 3'230,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'255,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 1'197 Stück.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,76 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,66 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Freitagvormittag ein (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.