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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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21.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Freitagvormittag ein

Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Freitagvormittag ein

Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 3'245,00 CHF.

Givaudan
3246.04 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3'245,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie sank bis auf 3'230,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'255,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 1'197 Stück.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,76 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,66 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3808 16.06.2028 157231673
Long 651.8 18.12.2026 144919522
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.6371 17.12.2027 158463445
Short 11.7055 17.12.2027 156945404
Short 643.8 21.08.2026 158463436
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0747 12.89 156216345
Long 11.4964 7.39 157436652
Long 17.4 4.45 157436649
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Short 15’789.18 8.83 STBNIU
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