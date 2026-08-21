Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Freitagvormittag ein

Die Givaudan-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3'245,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie sank bis auf 3'230,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'255,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 1'197 Stück.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,76 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,66 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht