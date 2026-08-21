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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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21.08.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag auf rotem Terrain

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3'251,00 CHF ab.

Givaudan
3246.04 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3'251,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'297 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'230,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'255,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'275 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 26,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,76 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,66 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4885 18.09.2026 152739149
Long 649.2 18.09.2026 158194360
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 12.2491 17.12.2027 156945404
Short 649.2 18.09.2026 156945394
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4621 11.15 157436656
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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