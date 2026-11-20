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20.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 4'089,00 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'700 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 4'099,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4'084,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'155 Givaudan-Aktien.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4'137,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 1,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit Abgaben von 37,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 120,07 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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