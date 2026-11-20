Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 4'082,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'645 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'099,00 CHF. Bei 4'084,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'964 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4'137,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 37,14 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,29 CHF aus.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 120,07 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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